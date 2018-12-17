Nevşehir'de Mini Tıp Akademisi Gerçekleştirildi

İl Sağlık Müdürü ve akademisyenlerin de yer aldığı akademiye çevre illerden de çok sayıda aile hekimi katıldı.

Türkiye'deki 24 bin Aile Hekiminin en büyük temsilci kurumu olan AHEF, son aylarda sağlık alanında önemli projelere imza atmaya başladı.

AHEF'ten Sağlık Alanında Önemli Çalışmalar

Aşı ve faydaları, hak kayıpları ve sağlıkta şiddet gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları yürüten AHEF, Aile Hekimlerinin mesleki bilgi ve deneyimlerini daha da artırmak gayesiyle farklı illerde Mini Tıp Akademilerine başladı.

İlki Eylül ayında Van'da başlayan Mini Tıp Akademileri'nin ikincisi Kasım ayında Diyarbakır'da üçüncüsü ise 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde Nevşehir'de gerçekleştirildi.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Mert, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Özcan ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yücel Uysal'ın katıldığı akademiye Nevşehir ve çevre illerden yaklaşık 150 Aile Hekimi katıldı.

2 gün süren ve yoğun ilgi gören akademi kapsamında Aile Hekimlerine, Akılcı Laboratuvar Kullanımı, Obezite, Diyabet, Dislipidemi ve Hipertansiyon gibi bir çok konuda eğitimler verildi. Gerçekleştirilen Hukuk Panelinde ise başta Nevşehir özelinde olmak üzere Aile Hekimliğinde yaşanan sıkıntılar masaya yatırıldı ve çözüm önerileri AHEF Hukuk Komisyonu ile birlikte değerlendirildi.

Tıp Akademisi Diğer İllere de yayılacak

Türkiye'de 80 milyonluk nüfusun tamamına birebir dokunan tek meslek olan Aile Hekimliği ile ilgili AHEF'in başlattığı Mini Tıp Akademisi'nin gelen yoğun beğeni ve istekler üzerine 2019 yılında bir çok farklı ilde de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Bültenler