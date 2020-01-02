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Nevşehir'de nakliyeciler kara yolunu trafiğe kapattı

Nevşehir'de nakliyeciler, dijital takoğraf uygulamasını protesto etti.

02.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:06 Nevşehir'de nakliyeciler kara yolunu trafiğe kapattı
'de nakliyeciler, dijital takoğraf uygulamasını protesto etti.

Araç sürücüleri, Nevşehir- kara yolunu, Terminal Kavşağı mevkisinde trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın uyarısı üzerine sürücüler eylemi sonlandırdı.

Eyleme katılan nakliyeciler adına gazetecilere açıklamada bulunan Mehmet Öğütlü, getirilen yeni dijital sistemi kullanmakta zorlandıklarını, bu nedenle ceza ile karşılaştıklarını öne sürdü.
Öğütlü, "Yeni çıkan yasaya göre çıkış yaptığım yükleri dijital sistem üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğüne bildirmemiz gerekiyor. Dün bu sistem kilitlendi ve yük bildirimi yapmadan yola çıktığımız için ceza kesildi. Bildirim işlemi ise internetli sistemden anlamayanlar için yapılması mümkün olmayan bir uygulama. Bu sorunlarımıza çare bekliyoruz." dedi.

Nevşehir, Acıgöl, Güncel

Kaynak: AA

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