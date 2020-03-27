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Nevşehir'de okul servisleri 30 Nisan'a kadar servis ücreti almayacak

Nevşehir'de okul servislerinin, 30 Nisan'a kadar velilerden servis ücreti talep etmeyeceği bildirildi.

27.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:06
Nevşehir'de okul servisleri 30 Nisan'a kadar servis ücreti almayacak
Nevşehir 'de okul servislerinin, 30 Nisan'a kadar velilerden servis ücreti talep etmeyeceği bildirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim öğretime ara verilmesi nedeniyle il genelinde hizmet veren okul servis firmaları ortak karar alarak, 30 Nisan'a kadar velilerden servis ücreti talebinde bulunmayacaklarını duyurdu.
Firma yöneticilerinin gerçekleştirdiği toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kornavirüsle mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar 30 Nisan'a kadar tatil edilmiş, yaz döneminde bu tatil süresinin telafi eğitimle devam edeceği bildirilmiştir. İlerleyen süreçte değişiklikler olursa devletimizin alacağı kararlara uyacağımızı bildiririz. Servis firmaları olarak bizler de tatil boyunca servis ücretlerinin alınmayacağını, eğitim yeniden başladığında hizmet vermeye devam edeceğimizi ve servis ücretlerinin alınacağını bildiririz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Nevşehir, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Nevşehir'de okul servisleri 30 Nisan'a kadar servis ücreti almayacak - Haberler

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