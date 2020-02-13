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Nevşehir'de okullar tatil edildi

Nevşehir'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

13.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:38Nevşehir'de okullar tatil edildi
'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel eğitim kurslarının 14 Şubat Cuma günü tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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