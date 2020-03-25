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Nevşehir'de otobüs durağındaki el dezenfektanı ikinci kez kayboldu

Nevşehir'de otobüs durağındaki el dezenfektanı ikinci kez kayboldu Belediye Başkanı Arı, " İstesinler ben el dezenfektanlarını kardeşlerimizin evlerine kadar teslim ederim" Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen el...

25.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:56
Nevşehir 'de otobüs durağındaki el dezenfektanı ikinci kez kayboldu
Belediye Başkanı Arı, " İstesinler ben el dezenfektanlarını kardeşlerimizin evlerine kadar teslim ederim"
NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen el dezenfektesi için yerleştirilen aparatlardan ikinci kez dezenfektan malzemesi kayboldu.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımına sunulan en dezenfektanı ikinci kez kayboldu. Gülbahçe Parkı önüne yerleştirilen aparatta bulunan el dezenfektanının ikinci kez kaybolmasının ardından ise Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada onlar bizden istesinler ben el dezenfektanlarını o kardeşlerimizin evlerine kendilerine teslim ederim dedi. Belediye Başkanı Arı, "Şehrin farklı noktalarında dezenfektasyon el dezenfektesi için aparatlar yerleştirdik. Hemşerilerimiz dükkanlardan çıktığı zaman, bankadan çıktığı zaman, otobüsten indiği zaman, otobüsten bindiği zaman bu el dezenfektanlarını kullanmaları için bunu yerleştirdik. Nahoş bir durum olmuş. Bu spesifik bir durum. Lütfen böyle bir şeye tevessül etmesinler. Onlar bizden istesinler. Ben el dezenfektanlarını o kardeşlerimizin evlerine kendilerine teslim ederim" diye konuştu. Nevşehir’de otobüs durağındaki el dezenfektanı ikinci kez kayboldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Yerel

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Nevşehir'de otobüs durağındaki el dezenfektanı ikinci kez kayboldu

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