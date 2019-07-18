18.07.2019 16:04
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Nevşehir'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Nevşehir

NEVŞEHİR'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde meydana geldi. Hidayet Çavaş (30) yönetimindeki NE 50 509 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Sürücü Hidayet Çavaş ile yanında bulunan Şeyda Ünal ve Mustafa Can Akbaş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Esentepe Mahallesi, Nevşehir, Güncel

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