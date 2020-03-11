Nevşehir'de özel halk otobüsleri ve duraklar dezenfekte edildi
Bulaşıcı hastalıklara karşı toplu ulaşım araçlarını dezenfekte ederek ilaçlayan Nevşehir Belediyesi, oluşturduğu özel ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
11.03.2020 20:13 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:22
Bulaşıcı hastalıklara karşı toplu ulaşım araçlarını dezenfekte ederek ilaçlayan Nevşehir Belediyesi, oluşturduğu özel ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Nevşehir Belediyesi, son zamanlarda artış gösteren bulaşıcı hastalıklar ve korona virüs nedeniyle yaşanan tedirginlikleri göz önüne alarak çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce okullarda ve cami tuvaletleri ve abdesthanelerde temizlik ve ilaçlama çalışması yapan Nevşehir Belediyesi, bunun için Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturdu.
6 Kişilik ekip, giydikleri özel kıyafetlerle Nevşehir'de her gün binlerce yolcunun seyahat ettiği özel halk otobüsleri ile otobüs duraklarını olası viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ederek ilaçladı.
Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri amacıyla kent genelinde toplu taşımada kullanılan araçlar ve ortak kullanım alanlarında düzenli aralıklarla dezenfekte çalışmasının süreceğini belirten belediye yetkilileri, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlama çalışmalarını daha da sıklaştırdıklarını söyledi. - NEVŞEHİR
Nevşehir Belediyesi, son zamanlarda artış gösteren bulaşıcı hastalıklar ve korona virüs nedeniyle yaşanan tedirginlikleri göz önüne alarak çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce okullarda ve cami tuvaletleri ve abdesthanelerde temizlik ve ilaçlama çalışması yapan Nevşehir Belediyesi, bunun için Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturdu.
6 Kişilik ekip, giydikleri özel kıyafetlerle Nevşehir'de her gün binlerce yolcunun seyahat ettiği özel halk otobüsleri ile otobüs duraklarını olası viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ederek ilaçladı.
Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri amacıyla kent genelinde toplu taşımada kullanılan araçlar ve ortak kullanım alanlarında düzenli aralıklarla dezenfekte çalışmasının süreceğini belirten belediye yetkilileri, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlama çalışmalarını daha da sıklaştırdıklarını söyledi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Güncel
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı