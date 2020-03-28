Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nevşehir'de pandemi toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için yapılan İl İdare Kurulu toplantısının akabinde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.

28.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:54
Nevşehir'de pandemi toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için yapılan İl İdare Kurulu toplantısının akabinde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında kurulan ve ilk toplantısını gerçekleştiren İl Pandemi Kurulu toplantısında, Nevşehir'de korona virüs ve her türlü salgın hastalığa karşı alınan ve alınacak tedbirler görüşülerek, sosyal izolasyon ve ilimizde sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü alınacak ilave tedbirlere ilişkin konular değerlendirildi. Bugüne kadar alınan tedbirler ve yapılan uygulamalar konusunda ilgili kurumlarca bilgiler verilip, alınacak ilave kararların uygulanması konuları görüşüldü.

Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Abak, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, AFAD Müdürü Ömer Kaman, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz, İl Defterdarı Orhan Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Öcal katıldı. - NEVŞEHİR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Nevşehir'de pandemi toplantısı yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:34: Yurt dışından gelen 280 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi - Haber 14:34: Antalya'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haber 14:34: Fethiye'de bir kişi ölü bulundu - Haber 14:34: Yaşlıları telefonla dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı - Haber 14:33: Trabzon'da yürüyüş, bisiklet yolları ve piknik alanları kapatıldı - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler