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Nevşehir'de pazar ve marketlere çocuklar alınmayacak

Nevşehir Valiliği korona virüs ile mücadele kapsamında pazar ve marketlere çocukların alınmayacağını açıkladı.

29.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:17
Nevşehir'de pazar ve marketlere çocuklar alınmayacak
Nevşehir Valiliği korona virüs ile mücadele kapsamında pazar ve marketlere çocukların alınmayacağını açıkladı.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde; İlimiz genelinde market ve pazar yerlerine çocuklar kesinlikle alınmayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir Valiliği, Güncel

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