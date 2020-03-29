Nevşehir'de pazar ve marketlere çocuklar alınmayacak

Nevşehir Valiliği korona virüs ile mücadele kapsamında pazar ve marketlere çocukların alınmayacağını açıkladı.Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde; İlimiz genelinde market ve pazar yerlerine çocuklar kesinlikle alınmayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA