Haberler» 3. Sayfa» Haber

Nevşehir'de polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

20.07.2019 15:28 Nevşehir
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarında meydana gelen 6 olayda, 9 şüpheliye, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından meydana gelen 3 olayda 7 şüpheliye olmak üzere toplam 16 şüpheliye işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından adli makamlara sevk edilen 7 şüphelinden 4'ü tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı kararı verildi. Diğer 9 şüpheliye ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında ise 51,72 gram esrar, 5,06 gram metamfetamin ve 311,97 gram eroin ele geçirildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:05   Tırın önüne atlayan şahıs ağır yaralandı
17:05   Rüzgardan uçan demir vatandaşın kafasına düştü
16:51   Otomobili gasp edildi, saldırgan sanılıp darp edildi
16:44   6 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı
16:43   Türk diplomatının katili yakalandı
16:33   Çocuk parkında korkutan yangın
16:28   Çalınan araç arazide kapısız bulundu