Haber, Son Dakika, Haberler

Nevşehir'de protokol üyeleri ve belediye personelinden kan bağışı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, başkan yardımcıları ve belediye personelleri ile birlikte Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Nevşehir'de protokol üyeleri ve belediye personelinden kan bağışı
08.05.2020 00:14 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:48
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, başkan yardımcıları ve belediye personelleri ile birlikte Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı'nın öncülüğünde bir araya gelen protokol üyeleri ve belediye çalışanları, Nevşehir Kızılay Kan Alma Merkezinde kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın önceki gün Kızılay'a kan bağışı yaparak, sosyal medyadan kendisine çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

Niğde, Aksaray ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlarını kan bağışı yapmaya davet eden Arı, "Biz de Ağrı Belediye Başkanımızın meydan okumasına karşılık olarak diyoruz ki, eğer bir meydan varsa o meydanın sahibi Nevşehir'dir. Onun karşılığında sadece Ağrı Belediye Başkanımız kendi ekibiyle kan vermeye geldi. Biz teşkilatımızla, milletvekillerimizle, belediye meclis üyelerimizle ve bütün belediye personellerimiz, hemşehrilerimizle birlikte geldik." dedi.
Arı, tüm vatandaşları "Kan ver, hayat kurtar" sloganı kapsamında kan bağışında bulunmaya davet etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz ise yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde kan stoklarının azalmaya başladığını belirterek duyarlı herkesi bağışta bulunmaya çağırdı.

Ramazan ayı dolayısıyla her akşam saat 21.00'den itibaren Kızılay Kan Alma Merkezinin hizmet sunduğunu dile getiren Açıkgöz, "Birgün, bize de lazım olabilecek kanı stoklarda bulundurmamız gerekiyor. O yüzden bizde şehrimizden tüm Türkiye'ye çağrı yapıyoruz. Kan bağışına tüm vatandaşlarımızın destek vermesini istiyoruz. Vatandaşlarımızı tereddütsüz kan vermeye davet ediyoruz çünkü kan vermek gençleştirir. Kan vermek bağışıklığı güçlendirir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Nevşehir, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Yeşim Salkım’dan kavgalı olduğu Gülben Ergen’e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Haberler
Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM’li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut’un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Haberler
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?
ABD’de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı Haberler
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
Haberler››Güncel››Nevşehir'de protokol üyeleri ve belediye personelinden kan bağışı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:20: MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de - Haber 02:18: ESENLER'DE YOLDA ÇATLAKLAR OLUŞTU, SOKAK KAPATILDI - Haber 02:16: MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de - Haber 02:12: İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem - Haber 02:11: MEB, ilk, ortaokul ve liselerde sınıf geçme esaslarını belirledi - Haber 00:27: Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı - Magazin 00:04: İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 23:48: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün - Haber 16:08: Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı - Ekonomi 08:58: Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor - Haber