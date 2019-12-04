Nevşehir'de radar uygulamasında 48 araca ceza yazıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan radar kontrollerinde hız limitini aşan 48 araca ceza yazıldı. 3. Sayfa Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 farklı noktada yapılan radar uygulamasında 58 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonrasında 2 sürücüye yüzden 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak, 4 sürücüye yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak olmak üzere 48 araca cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR