05 Mart 2019, 10:17
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Nevşehir'de Sahte Altın Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı

Nevşehir

İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir'de gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir'de gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş.'nin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Nevşehir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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