Nevşehir'de Sahte Altın Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul
merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir
'de gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş.'nin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Nevşehir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA