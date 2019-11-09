Haberler » Güncel » Nevşehir'de silahlı saldırıya uğrayan anne öldü, oğlu yaralandı - Haber

Nevşehir'de silahlı saldırıya uğrayan anne öldü, oğlu yaralandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

09.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:34Nevşehir'de silahlı saldırıya uğrayan anne öldü, oğlu yaralandı
'in ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayhan köyünde annesi Y.T'yi alarak, yakınlarının köydeki düğün salonunda düzenlenecek nişan merasimine gitmek üzere yola çıkan İ.T'nin aracına, aralarında daha önceden husumet bulunan R.D. tarafından tüfekle ateş edildiği öne sürüldü.
Saldırıda, Y.T. hayatını kaybetti, yaralanan İ.T. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.T, ilk müdahaleden sonra Adana'ya sevk edildi.
Y.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Avanos Entegre Hastanesi morguna götürüldü.
Şüpheli R.D, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Nevşehir, Avanos, Anne, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:22 Aktivist burak özgüner'in cenazesi adli tıptan alındı
19:21 Feyzioğlu: "Hayatımda hiçbir kavgadan kaçmadım"
19:16 Batman'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı
19:14 Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:13 Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:11 Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e İstanbul daveti
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum
18:33 Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır
17:58 Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 19:23:59