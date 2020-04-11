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Nevşehir'de sokağa çıkma yasağı yok ama caddeler boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Zonguldak dahil 30 büyükşehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Nevşehir'de sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:02
Nevşehir'de sokağa çıkma yasağı yok ama caddeler boş kaldı
İçişleri Bakanlığı tarafından Zonguldak dahil 30 büyükşehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Nevşehir 'de sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 28 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nevşehir'de sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen vatandaşlara evde kal çağrısına uyarak cadde ve sokakları boş bırakması ise dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir'de eczanede görev yapmakta olan Leven Ülgeli, vatandaşların sokağa çıkmamasının oldukça sevindirici olduğunu ifade ederek, "Nevşehir'de sokağa çıkma yasağı yok. Ama Nevşehir'de halk duyarlı. Sadece işi olanlar eczanemize gelip ilacını alıp gidiyorlar. Bunun dışında dışarı çıkan pek yok. Nevşehir bu konuda çok iyi. Sizlerde sokak ve caddelerin boşluğunu görüyorsunuz. Bu şekilde devam edersek bu virüsü yeneceğimizi düşünüyorum" dedi.

Nevşehir'de esnaflık yapan Miraç Sarıkaya da açıklamasında, "Nevşehir'de sokağa çıkma yasağı ile ilgili herhangi bir uyarı gelmedi. Ama vatandaşlarımız bu meseleye duyarlı. Vatandaşlar sokağa çıkmıyor ve şuanda sokaklar boş. Herkes bu kurala uyuyor" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Nevşehir, Güncel
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