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Nevşehir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 43 kişiye para cezası

Nevşehir'e bağlı ilçelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 43 kişiye cezai işlem uygulandı.

11.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:52
Nevşehir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 43 kişiye para cezası
Nevşehir 'e bağlı ilçelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 43 kişiye cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik il genelinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 43 kişiye toplam 16 bin 856 lira ceza kesildi.

65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı kişilerden sokağa çıkma yasağını ihlal eden Avanos ilçesinde 30, Ürgüp'te 10, Gülşehir'de ise 3 kişiye 392'şer lira ceza uygulandı.

İl genelinde sadece Acıgöl, Derinkuyu, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinde herhangi bir cezai işlemin uygulanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Nevşehir, Güncel
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