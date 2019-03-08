Nevşehir'de Stk'ler "Vicdan Hareketi" Etkinliğinde Buluştu

Kaynak: AA

Nevşehir'de, 35 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilci ve üyeleri, Suriye hapishanelerinde bulunan kadın ve çocuklara dikkati çekmek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi.Gülbahçe Parkı'nda düzenlenen Vicdan Hareketi etkinliğinde buluşan ve ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar, "Zalimler için yaşasın cehennem" şeklinde slogan attı.Katılımcılar adına konuşan Gülizar Elgin, Suriye hapishanelerinde insanlık dışı işkencelere maruz bırakılan kadınların özgürlüğe kavuşmaları için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti.Suriye'de cezaevlerinde kadınların hukuk gözetmeksizin tutulmaları ve çocukların, dünya kamuoyunun gözleri önünde öldürülmesine tepki gösterdiklerini kaydeden Elgin, sivillerin işkenceye maruz bırakılması ve katledilmesinden, bu duruma sessiz kalan tüm devletler ve uluslararası yargı mekanizmalarının da sorumlu olduğunu dile getirdi.Elgin, şöyle konuştu:"Hapislerde tutulan mazlum her kadın, insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenleri sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumludur. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır."Daha sonra etkinliğe katılan kadınlar ellerini yemenilerle bağlayarak bir süre bekleyişlerini sürdürdü.