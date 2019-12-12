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Nevşehir'de sürücüleri uyarmak amacıyla oluşturulan "Yaşam Tüneli" açıldı

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, trafik kazalarını önleme planı kapsamında, sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla çeşitli illerde hayata geçirilen "Yaşam Tüneli" Nevşehir'de de açıldı.

12.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:02Nevşehir'de sürücüleri uyarmak amacıyla oluşturulan
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, trafik kazalarını önleme planı kapsamında, sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla çeşitli illerde hayata geçirilen "Yaşam Tüneli" 'de de açıldı.

Vali İlhami Aktaş, Avanos yolundaki polis kontrol noktasına kurulan tünelde, sürücülere uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Sürücülere, trafik kurallarını ihlal etmenin acı neticelerini anlatan kısa filmin izletildiği tünelde, trafik polislerince broşür dağıtıldı.

Vali Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazalarına engel olmak amacıyla araç ve sürücülere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ve denetimlerin etkin şekilde devam ettiğini belirtti.

Aktaş, "Amacımız, can ve mal güvenliğini korumak. Ülkemizin en büyük sıkıntılarından olan trafik kazalarını en aza indirmektir. Tüm Türkiye'de bu uygulama kullanacak, Nevşehir'de bugün itibarıyla başladı. Araç içerisinde aileleri, yolcuları bu konuda bilinçlendirmiş olacağız." dedi.

Aktaş'a, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol da eşlik etti.

İçişleri Bakanlığı, İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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