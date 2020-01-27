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Nevşehir'de koronavirüs tedirginliği! Çinli bir turist, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu

Nevşehir'de Çinli bir turistin yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitmesi, bölge halkını koronavirüs konusunda tedirgin etti. Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimizde korona virüs taşıyan bir hasta bulunmamaktadır" denildi.

27.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:23

'de yüksek ateş nedeniyle Çinli bir turistin Nevşehir Devlet Hastanesine başvuru yapmasının ardından Sağlık İl Müdürlüğü açıklama yaptı.

Kapadokya'ya tatile gelen Çinli bir turist, bir süre sonra yüksek ateş nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvuru yaptı.

Çinli turistin Devlet Hastanesinde ilk tedavisinin yapılmasının ardından hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Çinli turistten kan alınarak tahlil sonuçları beklenmeye başladı.

NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü ise sosyal medyada çıkan sonrasında ise yazılı bir açıklama yaptı. Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay yaptığı açıklamada, "İlimizde korona virüs taşıyan bir hasta bulunmamaktadır. İlimizin turizm ili olması hasebiyle gerekli her türlü önlemler planlanmıştır. Kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.

Nevşehir'de koronavirüs tedirginliği! Çinli bir turist, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu

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