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Nevşehir'de telefonla dolandırıcılık

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadının altınlarını ve parasını dolandıran 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

25.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:24 Nevşehir'de telefonla dolandırıcılık
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadının altınlarını ve parasını dolandıran 2 şüphelinin kimliğini belirledi.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir ilçesinde 66 yaşındaki F.Y'yi telefonla arayıp polis olduklarını söyleyen 2 kişi, soygun gerçekleştirilen bir bankada kadının kimliğinin bulunduğunu söyledi.
F.Y, şüphelilerin yönlendirmesiyle 5 tam, 8 yarım, 4 çeyrek altın, 5 bilezik, 2 altın yüzük ve bir altın zincir ile 6 bin avro ve 900 lirayı poşete koyup, evinin bahçesine bıraktı.
F.Y'yi takip eden zanlılar, poşeti alarak uzaklaştı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan F.Y, durumu polise bildirdi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik çalışmada dolandırıcıların Şanlıurfa'da ikamet eden H.B. ve İ.B. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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