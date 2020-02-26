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Nevşehir'de "TEMA Güvenlik Toplantısı-16" yapıldı

Nevşehir'de valilik, il emniyet ve jandarma komutanlığı işbirliğinde "Tema Güvenlik Toplantısı-16" gerçekleştirildi.

26.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:10Nevşehir'de
'de valilik, il emniyet ve jandarma komutanlığı işbirliğinde "Tema Güvenlik Toplantısı-16" gerçekleştirildi.

Ticaret Borsası Konferans Salonu'ndaki toplantıda, yetkili personellerce, suç ve suçlularla mücadelede sorumluluk bilincinin topluma yayılması amacıyla sunumlar yapıldı.

Kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları, öğrenci servis sürücüleri ile yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin katıldığı programda, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Komutanı Albay Hüsamettin Erol soruları yanıtladı.

Görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

Jandarma, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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