23.06.2019 12:53
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Nevşehir'de ticari araç şarampole yuvarlandı: 1'i bebek 2 ölü, 4 yaralı

Nevşehir

Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Nevşehir- Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir'den Kayseri istikametine gitmekte olan 35 EFU 21 plakalı ticari araç, Sarıyazı mevkisinde araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ve araç içerisinde bulunan bebek olay yerine hayatını kaybederken kazada yaralanan 4 kişi ise Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada yaralananlardan 1'inin durumu ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
trafik kazası , kayseri , nevşehir , 3. Sayfa

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