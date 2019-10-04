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Nevşehir'de trafiğe kayıtlı 121 bin 402 araç var

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Ağustos ayı sonu itibarıyla Nevşehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 121 bin 402 olduğu açıklandı.

04.10.2019 10:41Nevşehir'de trafiğe kayıtlı 121 bin 402 araç var
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Ağustos ayı sonu itibarıyla Nevşehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 121 bin 402 olduğu açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayıları açıklandı. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir'de trafiğe 121 bin 402 araç kayıtlı olduğu açıklanırken, Aksaray'da 125 bin 845, Kırıkkale'de 68 bin 976, Niğde'de 106 bin 983 ve Kırşehir'de 68 bin 547 aracın trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. - NEVŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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