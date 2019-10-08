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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

08.10.2019 09:16Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gülşehir'den Nevşehir istikametine seyreden Mustafa Ö. (37) idaresindeki 50 EA 999 plakalı otomobil, Depolar mevkisinde aynı istikametteki plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tıra çarptı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tır dorsesinin altına sıkışan aracın sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Mustafa Ö'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mustafa Ö'nün cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gülşehir, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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