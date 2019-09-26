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Nevşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Nevşehir 2000 Evler Mahallesi TOKİ bloklarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

26.09.2019 08:55Nevşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Nevşehir 2000 Evler Mahallesi TOKİ bloklarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler mahallesi TOKİ bloklarında meydan gelen trafik kazasında 50 FC 678 plakalı ticari araç ile 50 DL 049 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonrasında her iki araçta bulunan sürücüler yaralanırken yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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