22.06.2019 13:11
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Nevşehir'de trafik kazası: 30 yaralı

Nevşehir

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Nevşehir 'in Acıgöl ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara 'dan Nevşehir'e gelmekte olan 06 BHR 224 plakalı midibüse Acıgöl istikametinden Nevşehir'e gelmekte olan 50 FP 436 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken kazada yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar Nevşehir, Aksaray ve Acıgöl ilçesinde bulunan hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Ankara , Acıgöl , Nevşehir , 3. Sayfa

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