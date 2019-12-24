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Nevşehir'de trafik kurallarına uymayan 26 sürücüye ceza yazıldı

Nevşehir'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya önceliği denetimi sırasında trafik kurallarını ihlal eden 26 sürücüye ceza yazıldı.

24.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:02 Nevşehir'de trafik kurallarına uymayan 26 sürücüye ceza yazıldı
'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya önceliği denetimi sırasında trafik kurallarını ihlal eden 26 sürücüye ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, trafikte yaya bilincinin oluşturulmasına yönelik yapılan uygulamalarda polis ekipleri tarafından 291 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 11 sürücüye yaya geçidinde yayalara yol vermemek suçundan, 11 sürücüye telefonla konuşmak suçundan ve 4 sürücüye de çeşitli maddelerden olmak üzere 26 sürücüye cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR

Trafik Şube Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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