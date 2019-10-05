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Nevşehir'de traktör devrildi: 1 ölü

Nevşehir'ün Ürgüp ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

05.10.2019 15:57Nevşehir'de traktör devrildi: 1 ölü
Nevşehir'ün Ürgüp ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Ürgüp ilçesine bağlı Ulaş köyü ile Aksalur Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesindeki elmaları toplamak için eşi ve çocukları ile birlikte traktörle yola çıkan 73 yaşındaki Celil Kebapçı yönetimindeki traktör, dere yatağına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Celil Kebapçı, hayatını kaybetti. Yakınlarının haber vermesi üzere olay yerine sağlık ekipleri ve Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Olay yerinin engebeli olması sebebiyle ekipler ulaşmakta zorluk çekti. Celil Kebapçı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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