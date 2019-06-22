22.06.2019 14:02
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Nevşehir'de tur midibüsü devrildi: 27 yaralı (2)- Yeniden

Nevşehir

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde yerli turistleri taşıyan midibüsün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde yerli turistleri taşıyan midibüsün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Acıgöl ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Ankara 'dan Kapadokya 'ya giden Hulusi Erdoğan yönetimindeki 06 BHR 224 plakalı tur midibüsü ile Muharrem Akmeşe yönetimindeki 50 FP 436 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, devrildi. Kazada, midibüsteki 27 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Acıgöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


- Nevşehir
Kaynak: DHA
Acıgöl , Nevşehir , Güncel

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