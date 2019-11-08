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Nevşehir'de, "Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" konferansı

Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı tarafından "Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" konulu konferans düzenlendi.

08.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:44 Nevşehir'de,
Kapadokya Üniversitesi Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı tarafından " 'nin Varoluş Mücadelesi" konulu konferans düzenlendi.

Üniversitenin Mustafapaşa yerleşkesindeki Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'ndaki programa konuşmacı olarak Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar katıldı.

Ağar, Türkiye'nin, kendi içinde bazı yapısal bozukluklarla karşı karşıya olduğunu, küresel güçlerin de bu durumdan faydalanmak istediğini belirtti.

Ağar, "Birileri püskürttükleri ateşlerle bizim ülkemiz üzerinde bir etki yaratmaya çalışıyor. Böyle olunca da geriye mücadeleden başka bir şey kalmıyor. Bu aşamada öncelikle mücadelenizi akıl eksenli ortaya koymak ve kendi içinizdeki yapısal bozuklukları tespit edip, o yapısal bozuklukları gidererek yapmak zorundasınız çünkü temel sorun buradan kaynaklanıyor." dedi.

Değer ve kavramlara sahip çıkılarak, bilgi ve bilinç üreterek tüm sorunların bertaraf edilebileceğini vurgulayan Ağar, "Sorunlarımızı bertaraf edecek, kötü durumu tersine çevirebilecek olan saygıdeğer gençlerimizdir." diye konuştu.

Konferansın ardından Ağar, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerine yönelik düzenlenen seminere katıldı.

Siyaset, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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