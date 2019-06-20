20.06.2019 13:38
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Nevşehir'de ücretsiz yaz spor okulları için başvurular sürüyor

Nevşehir

Nevşehir Belediyesi tarafından yaz döneminde futboldan jimnastiğe kadar 10 farklı branşta verilecek Yaz Spor Okulları için kayıtlar 28 Haziran Salı günü sona erecek.

Sporun ve sporcunun gelişimi için dev yatırım ve hizmetlere imza atmayı hedefleyenNevşehirBelediyesi gençlerin ve çocukların sporla yetişen, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve Türk sporuna kazandırılması ile birlikte çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeteneklerini sergilemeleri amacıyla Nevşehir Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları açılacak.

Voleybol, Basketbol,Atletizm,Futbol, Boks, Taekwando, Jimnastik, Masa Tenisi, Spor Tırmanışı ve Kick-Boks branşlarında açılan olan spor okullarında donanımlı antrenörler yönetiminde çocuklar ve gençler spor yapacak. Eğitimlere 9 yaş ve üzeri çocuk ve gençler ücretsiz olarak katılabilecek.

Nevşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarına katılmak isteyenler, 28 Haziran 2019 Salı günü akşamına kadarİtfaiyeMüdürlüğü binası içerisinde yer alan Nevşehir Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne başvurabilecek.

Kaynak: Bültenler
Nevşehir,Güncel

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