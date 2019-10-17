Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü oğlu değil babasıymış

Nevşehir'de geçtiğimiz gün gece saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Yasemin E., 06 DR 8304 plakalı otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybetti.

KAZA YAPAN OTOMOBİL BAĞ EVİNDE BULUNDU

Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonrasında 06 DR 8304 plakalı otomobili Avanos ilçesinde bir bağ evinde bulurken polis ekipleri tarafından bağ evinde bulunan Burhan E., Mustafa E. ve eşi yakalanarak gözaltına alındı.

"OTOMOBİLİ OĞLUM SÜRÜYORDU" DEMİŞTİ

Burada Mustafa E. otomobili oğlu Burhan E.'nin sürdüğünü ifade etmesinin ardından polis ekipleri baba Mustafa E. ve eşini serbest bıraktı, Burhan E.'nin işlemleri devam etti.

MOBESELER İNCELEMEYE ALINDI

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözaltında bulunan Burhan E.'nin çelişkili ifadeler vermesinin ardından il genelinde bulunan MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

BABA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis titiz bir çalışma yaparak kazayı yapanın Burhan E.'nin değil baba Mustafa E.'nin olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından iş yerinde gözaltına alınan Mustafa E. emniyetteki ifadesinde otomobili kendisinin kullandığını itiraf etmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan Mustafa E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.