Nevşehir'de Uyuşturucu Kavgası: 1 Yaralı, 1 Tutuklama

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:50



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:50

NEVŞEHİR'de uyuşturucu pazarlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişiyi av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan E.E., tutuklandı.Kent merkezindeki Raşitbey Mahallesi Kale Sokak'ta iddialara göre, uyuşturucu pazarlığı nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişiyi av tüfeğiyle yaralayıp kaçan E.E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Diriliş Meydanı'nda park halindeki otomobilde yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği ve 6 dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ayrıca, şüpheli hakkında, '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunu'na Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapıldı. - Nevşehir