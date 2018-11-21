Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir
'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte çalışma başlattı.
İsmi açıklanmayan şüphelinin üst aramasını yapan ekipler, zanlının elindeki poşet içinde yaklaşık 42 gram metamfetamin ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, "Uyuşturucu madde imal veya ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nevşehir
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:56