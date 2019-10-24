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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

24.10.2019 18:44Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Nevşehir kara yolunda bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtaki, M.U. (20), G.S. (22) ve M.Y. (33) gözaltına alındı.
Kovalamaca sırasında otomobilden atıldığı tespit edilen poşette, 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Nevşehir, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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