Haberler » Güncel » Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Haber

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir'de bir kişi uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklandı.

21.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:20Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
'de bir kişi uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüphelendikleri S.M.G'nin çantasını aradı.
Aramada çantasından yaklaşık 14 gram esrar maddesi ile 25 gram Hint keneviri tohumu ele geçirilen kadın, gözaltına alındı.

S.M.G'nin uyuşturucu maddeyi aldığını iddia ettiği A.D.S.M. de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.D.S.M. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Nevşehir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 14:05:16