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Nevşehir'de uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı.

23.09.2019 09:41Nevşehir'de uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüphe üzerine durdurulan 4 kişinin üzerinde 89,25 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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