Nevşehir'de Uyuşturucu Zanlıları Tutuklandı

Nevşehir
'de, polisin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenene şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
Yaklaşık 2 gram esrar, 55 gram metamfetamin ve 50 gram eroin ele geçirilen operasyonda, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundadan 13, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçlarından ise 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında da adli işlem başlatıldı.
Uyuşturucu Ticareti,Nevşehir
Kaynak: AA