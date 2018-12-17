17 Aralık 2018, 16:01
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Nevşehir'de Uyuşturucu Zanlıları Tutuklandı

Nevşehir

Nevşehir'de, polisin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de, polisin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenene şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Yaklaşık 2 gram esrar, 55 gram metamfetamin ve 50 gram eroin ele geçirilen operasyonda, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundadan 13, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçlarından ise 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında da adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu Ticareti,Nevşehir
Kaynak: AA