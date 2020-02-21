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Nevşehir'de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir'de yasaklı hapların yanı sıra uyuşturucu sattığı tespit edilen bir şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

21.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:00Nevşehir'de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
'de yasaklı hapların yanı sıra uyuşturucu sattığı tespit edilen bir şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen S.M.G. isimli kadının yapılan kontrollerinde üzerinden 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. S.M.G. polis ekiplerine hapı A.D.S.M.'den aldığını itiraf etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile A.D.S.M. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramada 4 parça halinde 12.21 gram plaka esrar, 2 parça halinde 25,35 gram Hint keneviri tohumu, 1 parça halinde 1,52 gram kubar esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın şahsa adli işlem yapılırken uyuşturucu sattığı tespit edilen A.D.S.M'e ise uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.D.S.M. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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