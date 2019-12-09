Haberler » 3. Sayfa » Nevşehir'de uyuşturucudan 17 şahsa işlem yapıldı - Haberler

Nevşehir'de uyuşturucudan 17 şahsa işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada 17 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.

09.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:27Nevşehir'de uyuşturucudan 17 şahsa işlem yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada 17 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlarından 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslara adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında 96 gram esrar, 7,52 gram metamfetamin, 0,37 gram eroin, 3 adet sentetik ecza ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi. - NEVŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:17 Köy okulu için emniyet müdürüne mektup yazdı, 500 romanı aldı - Haberler
11:14 Türkiye Fransız vatandaşı 11 IŞİD zanlısını sınır dışı etti - Haberler
11:14 Trump'tan Kim'e: Kuzey Kore 'tehditkar' tavrını sürdürürse 'her şeyi' kaybeder - Haberler
11:12 (Özel) Müşterilerin fotoğraflarını biriktirerek sergiliyor - Haberler
11:10 Engelli çift yardım bekliyor - Haberler
10:58 Demirtaş, sağlık durumuyla ilgili konuştu: İyi değilim, göğsümdeki sancı nüksediyor - Haberler
10:45 Elon Musk, yeni oyuncağı Cybertruck ile sokaklarda görüntülendi - Haberler
10:05 Kocaeli'de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
10:03 AK Parti'de 9 il, 40 ilçe başkanı görevi bıraktı - Haberler
09:58 Erdoğan'ın "Kalemini kırarız" dediği isim: AK Parti'den istifa etmeyeceğim - Haberler
9.12.2019 11:27:44