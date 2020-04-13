Nevşehir'de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi, Acıgöl ve Derinkuyu ilçesinde yapılan çalışmalar sonrasında 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
13.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:29
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir merkez, Acıgöl ve Derinkuyu ilçesinde yapılan çalışmalar sonrasında 27,50 gram metamfetamin, 12.60 gram eroin, 3 parça halinde 0,95 gram bonzai, 56 adet hap ele geçirilirken 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişi tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 8 şahsa adli işlem, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Derinkuyu, Nevşehir, Acıgöl, 3. Sayfa