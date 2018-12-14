Nevşehir'de Uyuşturucudan 5 Kişi Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucudan 5 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü narko tim ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında araçlarından ve üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirilen V.S., M.B., S.Ç., Ç.Ç. ve M.H. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi. - NEVŞEHİR
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
14 Aralık 2018 Cuma 09:26