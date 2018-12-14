Nevşehir'de Uyuşturucuyla Mücadele

14 Aralık 2018 Cuma 10:19



14 Aralık 2018 Cuma 10:19

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımına engel olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde park halinde bulunan bir araçtan şüphelenerek, araç sürücüsü S.V'nin üst aramasını yaptı. Şahsın üzerinden alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ele geçirildi.Sümer Mahallesi'nde de durumundan şüphelenilen M.B'nin üst aramasında alüminyum folyoya sarılı vaziyette iki ayrı metamfetamin bulunurken, 2000 Evler Mahallesi'nde ise S.Ç. adlı şahsın üstünde arama yapıldı, metamfetamin ile bir miktar toz esrar ele geçirildi.Derinkuyu ilçesinde M.H'nin kullandığı bir aracı yol kontrol noktasında durduran polis, araçta yapılan aramada kullanıma hazır vaziyette dört parça metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 10 fişek ele geçirdi.Şahıslar hakkında, adli işlem yapıldığı öğrenildi.