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Nevşehir'de vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit haberlerinin gelmesinin ardından Nevşehir'de araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

28.02.2020 02:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 02:34Nevşehir'de vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu
'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit haberlerinin gelmesinin ardından 'de araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.
Atatürk Bulvarında toplanan vatandaşlar araçlarıyla Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına kadar konvoy düzenledi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, bekleyen vatandaşlarla görüşerek evlerine dönmelerini istedi.

Buradan, "En büyük asker bizim asker" sloganı ve tekbirlerle ayrılan vatandaşlar, konvoyla kent merkezinde dolaştı.

Nevşehir, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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