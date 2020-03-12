Nevşehir'de virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon yapıldı
Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere bakteri ve virüslere karşı toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon gerçekleştirildi.
12.03.2020 00:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:56
Nevşehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere bakteri ve virüslere karşı toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon gerçekleştirildi.
Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, giydikleri özel kıyafetlerle kent merkezinde her gün binlerce yolcunun seyahat ettiği özel halk otobüsleri ile otobüs duraklarını olası viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ederek ilaçladı.
Daha önce okullar, cami tuvaletleri ile abdesthanelerde temizlik ve ilaçlama çalışması yapan görevli ekipler, çalışmalarını farklı alanlarda da sürdürdü.
Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri amacıyla kent genelinde toplu taşımada kullanılan araçlar ve ortak kullanım alanlarında düzenli aralıklarla dezenfekte çalışmasının süreceğini belirten belediye yetkilileri, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlama çalışmalarını daha da sıklaştırdıklarını bildirdi.
Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, giydikleri özel kıyafetlerle kent merkezinde her gün binlerce yolcunun seyahat ettiği özel halk otobüsleri ile otobüs duraklarını olası viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ederek ilaçladı.
Daha önce okullar, cami tuvaletleri ile abdesthanelerde temizlik ve ilaçlama çalışması yapan görevli ekipler, çalışmalarını farklı alanlarda da sürdürdü.
Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri amacıyla kent genelinde toplu taşımada kullanılan araçlar ve ortak kullanım alanlarında düzenli aralıklarla dezenfekte çalışmasının süreceğini belirten belediye yetkilileri, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlama çalışmalarını daha da sıklaştırdıklarını bildirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Güncel
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Güncel
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı