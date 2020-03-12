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Nevşehir'de virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon yapıldı

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere bakteri ve virüslere karşı toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

12.03.2020 00:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:56
Nevşehir'de virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon yapıldı
Nevşehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere bakteri ve virüslere karşı toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, giydikleri özel kıyafetlerle kent merkezinde her gün binlerce yolcunun seyahat ettiği özel halk otobüsleri ile otobüs duraklarını olası viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ederek ilaçladı.
Daha önce okullar, cami tuvaletleri ile abdesthanelerde temizlik ve ilaçlama çalışması yapan görevli ekipler, çalışmalarını farklı alanlarda da sürdürdü.
Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri amacıyla kent genelinde toplu taşımada kullanılan araçlar ve ortak kullanım alanlarında düzenli aralıklarla dezenfekte çalışmasının süreceğini belirten belediye yetkilileri, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlama çalışmalarını daha da sıklaştırdıklarını bildirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Nevşehir, Güncel

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