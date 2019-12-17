Haberler » Güncel » Nevşehir'de yanmış araçta cesetleri bulunan çiftin katil zanlıları yargılanıyor - Haber

Nevşehir'de yanmış araçta cesetleri bulunan çiftin katil zanlıları yargılanıyor

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yanmış araçta karı kocanın cesetlerinin bulunmasıyla ilgili tutuklanan baba ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

17.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:34Nevşehir'de yanmış araçta cesetleri bulunan çiftin katil zanlıları yargılanıyor
'in ilçesinde yanmış araçta karı kocanın cesetlerinin bulunmasıyla ilgili tutuklanan baba ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.A. ve oğlu R.A. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın beşinci celsesinde mahkeme heyeti, sanık ve avukatların savunmalarını dinledi.

Sanık R.A, olayla ilgisi olmadığını öne sürerek, beratını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, elde edilen dijital materyallerin incelenmesi için duruşmayı 10 Mart 2020'ye erteledi.
Olay

Nevşehir-Aksaray kara yolunda 11 Eylül 2018'de bir sitedeki bağ evinden iş adamı Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç'un kaçırıldığı ihbarı yapılmış, Mustafa Şahin Akkoç'a ait hafif ticari araç, ertesi gün Acıgöl'e bağlı Ağıllı köyünde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından içinde 2 kişiyle yanmış halde bulunmuştu. Araçtaki 2 cesedin, Akkoç çiftine ait olduğu belirlenmişti.

Nevşehir, Acıgöl, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:04 Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı - Haber
17:03 Abu Dhabi Gıda Fuarı'nda Poyraz damgası - Haber
17:03 Mansur Yavaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:03 İdlib ve çevresinde hava saldırıları 12 ölü, 14 yaralı - Haber
16:58 Vali Aykut Pekmez Altınşehir Alt Geçit Projesini inceledi - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
14:50 Üç aylık bebeğini sığındığı eve bırakıp kaçtı - Haber
17.12.2019 17:05:26