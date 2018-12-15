Nevşehir'de "Yemen'deki İnsanlık Dramı" Konulu Fotoğraf Sergisi

İHH Nevşehir
İnsani Yardım Derneği tarafından " Yemen
'deki insanlık dramı" konulu fotoğraf sergisi açıldı. Atatürk Bulvarı
'nda açık alana kurulan sergide, Yemen halkının yaşadığı sıkıntılar ve savaş nedeniyle baş gösteren açlık krizi anlatılıyor.
Vatandaşların ziyaret ettiği sergi ile ilgili açıklamada bulunan dernek sorumlusu Abdussamet Akan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yemen'deki zulmü insanlara duyurmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.
Akan, "Yemen'de, büyük bir insani kriz var ve ne yazık ki tüm dünya diğer mazlum coğrafyalara olduğu gibi Yemen'e karşı da kör, sağır ve dilsiz rolünü oynuyor. Mazlum ve masum birçok Müslüman savaş nedeniyle büyük bir trajedinin içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Çocuklar ve yaşlılar açlıktan ölüyor. Birleşmiş Milletler
raporlarına göre, Yemen'de, her 10 dakikada bir çocuk açlıktan ve önlenebilir hastalıklardan dolayı can veriyor. Bizler de bu tür etkinliklerle halkımızı bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz." dedi.
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:24