Nevşehir'de yeni doğan bebeklere 'Hoş geldin' hediyesi

Nevşehir Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği 'Bir Çocuk Bir Fidan' projesiyle ailelerin mutluluklarına ortak oluyor. Proje kapsamında belediye görevlilerince ziyaret edilen ailelere çeşitli hediyeler verilirken, her yeni doğan bebek için bir de fidan dikiliyor.



Yeni doğum yapan anneleri bu özel ve mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Nevşehir Belediyesi, aileleri evlerinde ziyaret ederek bebekleri için 'Hoş geldin bebek seti' hediye ediyor. Kurulan özel bir ekip tarafından yapılan sürpriz ziyaretlerde, içerisinde zıbın takımı, kundak, önlük, fotoğraf albümü ve şampuan gibi ürünler ile Belediye Başkanı Rasim Arı'nın mektubunun yer aldığı çantalar armağan ediliyor. Projeyle anne ve babaların mutluluklarına ortak olunurken, maddi durumlarına bakılmaksızın bebeklerin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sağlanıyor.



"Her bebek için fidan dikiliyor"



Ziyaretlerde ayrıca bebeklerin isimleri öğrenilerek Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Kahveci Dağı eteklerinde oluşturulan Vefa Ormanı içerisinde üzerinde bebeğin isminin yazılı olduğu plaka ile birlikte bir fidan dikilmesi sağlanıyor. Dikilen fidanın bakımları ise Nevşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştiriliyor. Ziyaretler sırasında ailelere verilen Belediye Başkanı Rasim Arı'nın mektubu ise şu şekilde;



"Sevgili Ailemiz;



Aramıza katılmandan büyük mutluluk duyduğumuz ailenizin yeni üyesine kavuşmanızın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnançla, aşkla, sevgiyle ve azimle bu toprakların her evladı için yılmadan çalışan Nevşehir Belediyesi olarak yavrumuz için Nevşehir Kalesi bölgesinde bir fidanı toprakla buluşturduk. Dikilen bu fidan evladımız ile birlikte büyüyecek, dallanıp budaklanacak. Minik evladımız da inşallah güzel bir şekilde yetişecek, büyüyecek, bilgili ve donanımlı bir fert olarak vatana ve millete hizmet bağlamında çok güzel işler ortaya koyacak. Biz de varlıklarıyla gurur duyduğumuz çocuklarımızın başarılarıyla da gurur duymaya devam edeceğiz. Evladımızın; üreten, keşfeden, gelenekleriyle beslenen, farklılıkları zenginlik bilen, çağın yenilik ve teknolojilerine hükmeden, vizyon sahibi, erdemli bir fert olacağına gönülden inanıyoruz. Bizleri bu eşsiz neşenin bir parçası yaptığınız için teşekkürlerimi sunar; yavrumuza ve sizlere sağlıklı, mutlu ve esenlik dolu bir ömür dilerim." - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA