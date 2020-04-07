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Nevşehir'de zabıta ekipleri denetimleri artırdı

Nevşehir'de, zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki iş yerlerinde denetimlerini artırdı.

07.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:26
Nevşehir'de zabıta ekipleri denetimleri artırdı
Nevşehir 'de, zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki iş yerlerinde denetimlerini artırdı.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda, kentteki tüm fırın, bakkal, büfe ve marketlere yönelik denetimlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Oluşturulan 6 ayrı ekiple gerçekleştirilen denetimlerde fırın ve iş yerlerinde, çalışanların eldiven ve maske takıp takmadıklarını kontrol eden zabıta ekipleri, satışa sunulan ekmeklerin ambalajlarını kontrol etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut'un eşlik ettiği denetimlerin salgın riski ortadan kalkıncaya kadar süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Nevşehir, Zabıta, Güncel
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