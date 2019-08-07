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Nevşehir'de zincirleme kaza: 10 yaralı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

07.08.2019 23:00 Nevşehir'de zincirleme kaza: 10 yaralı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen 50 SF 454 plakalı otomobile arkadan gelen 31 K 5677 plakalı tır hızla çarptı. Tırın çarptığı otomobil ise önünde bulunan araçlara çarparak dururken kazaya karışan 5 araçta 10 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kazada yaralananlara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)

Nevşehir, Avanos, Güncel

Kaynak: İHA

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